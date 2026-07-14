La consignataria Mondino quiere copar la “catedral del campo”

Todo el equipo de la consignataria “Alfredo S. Mondino” está dedicado a los preparativos de una fecha clave del calendario 2026. La mira está puesta en la realización del “Gran Remate Anual de la Pampa Húmeda” que este 21 de julio se llevará a cabo en la Sociedad Rural de Palermo, donde estarán a la venta 20 mil cabezas pertenecientes a jerarquizados productores de distintas regiones.

Según lo informado por el área de prensa de la firma, esta cita de la familia del campo incluirá las tradicionales ventas de Faenar TV e Invernada y Cría. Además, se le sumará otra propuesta con un bloque especial de Terneras Angus Certificadas (TAC), la nueva categoría que se ha impuesto como una gran alternativa para que los productores.

Las ventas prevén excelentes condiciones comerciales: plazos de financiación, tarjetas rurales y la opción de canje por cereales.

Todo lo que ocurra se podrá presenciar en vivo por el Canal Rural y las plataformas de streaming.

La expectativa de los organizadores

-Roberto Mondino, gerente de hacienda, expresó: “Palermo representa el lugar donde se expresa el máximo potencial de la ganadería argentina. Estar presentes con nuestro Gran Remate Anual de la Pampa Húmeda es reafirmar el compromiso que asumimos desde hace más de cuatro décadas: generar confianza, acercar oportunidades comerciales y seguir impulsando el crecimiento de nuestros productores. Es una enorme satisfacción volver a encontrarnos en el escenario más importante del país”.

- Marcos Mondino, gerente general: “Cada edición refleja el trabajo que realizamos junto a nuestros clientes durante todo el año. Llegamos a Palermo con una oferta de excelencia, respaldada por productores que apuestan permanentemente a la genética, la eficiencia y la innovación”.

Fuente: prensa de Alfredo S. Mondino y La Voz del Pueblo