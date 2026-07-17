Vinos, vinilos y un clima mundialista con un dj chileno

“Hinchamos por Argentina, eso sin dudas”. Antes de empreder su minigira por San Luis, San Juan y Mendoza, el dj chileno Bruno Borlone aclara las suspicacias que se generaron por la preferencia de algunos de sus compatriotas por los rivales de la Selección Nacional en el Copa del Mundo. El músico aseguró que las cargadas y chicanas son parte del folclore futbolero.

Por eso, Borlone llegará al país con la tranquilidad de saber que aquí lo reciben bien, como la primera vez que vino, el año pasado, y tocó en coincidencia con el día de la Independencia. “Tengo recuerdos muy gratos de San Luis”, dijo el Dj que el sábado 18 de julio será parte de una experiencia que mezclará dos placeres: el vino y la música.

A partir de las 20 y hasta después de la medianoche, la velada será la primera edición de un ciclo llamado “Vinos y vinilos Sessions” y que incluye la degustación ilimitada de vinos de primeras marcas, menú de tres pasos y la música de Borlone y del puntano MyBraa.

“Me encanta ir a Argentina, como siempre estoy muy entusiasmado porque se arman reuniones muy entretenidas y bonitas fiestas”, sostuvo el Dj, quien confió en que el clima mundialista y la cercanía de la final harán que la combinación sea aún más alegre.

Bruno llega cargado de vinilos que harán que el funk, el soul y el disco –sus géneros preferenciales- se mezclen con el rock y con algunos detalles que demuestran su amor por la música argentina. De hecho, uno de los temas más escuchados en sus plataformas es un remix de “Mil horas”, el clásico de “Los abuelos de la nada”.

“A mi me gusta todo el rock argentino –agregó el Dj-, desde Fito a Charly pero también cosas más modernas como La Joaqui”. La música es para Borlone otro elemento de unión entre los países, con extensiones a toda América Latina.

“Lo que más me gusta de todos los viajes es conocer más gente y que la gente me conozca. Llevo un set que tiene harta sorpresa”, prometió el musicalizador.