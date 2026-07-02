Comercios cierran antes y la provincia se prepara para alentar a la Selección Argentina

Los puntanos modificaron drásticamente la rutina comercial para el partido de Argentina de este viernes por los 16avos de final del Mundial 2026. Más del 90% de los comercios minoristas del centro de la ciudad de San Luis y de Villa Mercedes atenderán de corrido de 9:00 a 18:00 horas, con el objetivo de cerrar justo una hora antes del encuentro contra Cabo Verde que arranca a las 19:00.

La fiebre mundialista cambió la rutina provincial y las opciones para disfrutar del partido en comunidad son variadas. Hay puntos de encuentro con pantallas gigantes. La estación terminal EDIRO ofrece la transmisión en pantalla gigante, patio gastronómico con menús mundialistas, juegos inflables para chicos, metegoles y espacios para el intercambio de figuritas.

Bares y boliches céntricos también organizan sus propios Fan Fest. Lugares tradicionales como el café Aranjuez o boliches como Comuna Club abren temprano para la previa con promociones en cervezas y tragos, pantallas gigantes, y proponen seguir de fiesta con un after party si “La Scaloneta” consigue el pase a octavos.

En la Plaza Pringles y los paseos del centro la venta ambulante y en locales de camisetas, banderas y gorros celeste y blanco se disparó en las últimas horas. Cabe destacar que el cierre anticipado de las 18:00 es optativo para los comercios minoristas y no afecta a los bares, restaurantes, locales gastronómicos ni cadenas de supermercados, que mantendrán sus puertas abiertas para recibir a los hinchas. Lo mismo ocurrirá en Villa Mercedes.

Debido a las bajas temperaturas y las tardes grises de julio en la provincia, una gran masa de puntanos opta por la clásica juntada bajo techo. Las cábalas preferidas por los locales incluyen preparar picadas, comprar cerveza, armar el asado o arrancar con un fernet entre amigos, esperando volver a copar las inmediaciones de la Iglesia Catedral y la Plaza Pringles para festejar apenas termine el encuentro