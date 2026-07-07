Enterate cómo ahorrar hasta 35% en productos deportivos
Sporting lanza una promoción imperdible en San Luis. Calzado, indumentaria y accesorios –y en julio, con descuentos que se multiplican en cada ítem. Del 1 al 31 de julio solo en Sporting
Si todavía no conocés Sporting, este julio es la excusa perfecta. Con más de 80 sucursales en todo el país, Sporting presenta una propuesta completa para quienes viven el deporte — y para quienes lo usan como estilo de vida. En Sporting podes encontrar las mejores marcas deportivas y una amplia variedad en calzado, indumentaria y accesorios.
👟 CALZADO
👕 INDUMENTARIA
🎒 ACCESORIOS
Y para que tu primera visita valga el doble, lanzamos nuestra promo de descuentos progresivos durante todo julio: cuantos más productos de la promo llevás, mayor es el descuento. Así de directo.
DESCUENTOS PROGRESIVOS EN PROMO
2 ítems
Para arrancar
10%
OFF
3 ítems
Buen combo
15%
OFF
4 ítems
Gran elección
25%
OFF
5 o más ítems
¡El máximo!
35%
OFF
BENEFICIOS ADICIONALES DE PAGO
Modo · 20% de reintegro
Pagá con Modo los martes, jueves y domingos de julio — débito o crédito — y recibís un 20% de reintegro.
Tope $10.000
Días que juega Argentina · 20% OFF especial
Cada vez que la Selección juega en julio, sumamos un descuento especial del 20%. Porque el deporte se celebra.
Tope $20.000
NaranjaX · 6 cuotas sin interés + 10% de reintegro
Los martes y miércoles de julio pagá con NaranjaX en 6 cuotas sin interés y sumá un 10% de reintegro.
Tope $10.000
3 cuotas sin interés · Todos los bancos
Con tarjeta de crédito de cualquier banco adherido, dividí tu compra en 3 cuotas sin interés durante todo julio.
Todo julio
📍 DÓNDE ENCONTRARNOS
Belgrano esquina Rivadavia
San Luis
🕘 HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a sábados
9 a 13 hs · 17 a 21 hs
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