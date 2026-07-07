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Enterate cómo ahorrar hasta 35% en productos deportivos

Sporting lanza una promoción imperdible en San Luis. Calzado, indumentaria y accesorios –y en julio, con descuentos que se multiplican en cada ítem. Del 1 al 31 de julio solo en Sporting

Por redacción
| Hace 3 horas

Si todavía no conocés Sporting, este julio es la excusa perfecta. Con más de 80 sucursales en todo el país, Sporting presenta una propuesta completa para quienes viven el deporte — y para quienes lo usan como estilo de vida. En Sporting podes encontrar las mejores marcas deportivas y una amplia variedad en calzado, indumentaria y accesorios.

 

 

👟  CALZADO

 

👕  INDUMENTARIA

 

🎒  ACCESORIOS

 

 

Y para que tu primera visita valga el doble, lanzamos nuestra promo de descuentos progresivos durante todo julio: cuantos más productos de la promo llevás, mayor es el descuento. Así de directo.

 

 

DESCUENTOS PROGRESIVOS EN PROMO

 

 

2 ítems

 

Para arrancar

 

10%

 

OFF

 

3 ítems

 

Buen combo

 

15%

 

OFF

 

4 ítems

 

Gran elección

 

25%

 

OFF

 

5 o más ítems

 

¡El máximo!

 

35%

 

OFF

 

 

 

 

 

BENEFICIOS ADICIONALES DE PAGO

 

 

Modo · 20% de reintegro

 

Pagá con Modo los martes, jueves y domingos de julio — débito o crédito — y recibís un 20% de reintegro.

 

Tope $10.000

 

 

Días que juega Argentina · 20% OFF especial

 

Cada vez que la Selección juega en julio, sumamos un descuento especial del 20%. Porque el deporte se celebra.

 

Tope $20.000

 

 

NaranjaX · 6 cuotas sin interés + 10% de reintegro

 

Los martes y miércoles de julio pagá con NaranjaX en 6 cuotas sin interés y sumá un 10% de reintegro.

 

Tope $10.000

 

 

3 cuotas sin interés · Todos los bancos

 

Con tarjeta de crédito de cualquier banco adherido, dividí tu compra en 3 cuotas sin interés durante todo julio.

 

Todo julio

 

 

📍  DÓNDE ENCONTRARNOS

 

Belgrano esquina Rivadavia

 

San Luis

 

🕘  HORARIO DE ATENCIÓN

 

Lunes a sábados

 

9 a 13 hs  ·  17 a 21 hs

 

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