  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Viernes 10 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Viernes 10 de Julio de 2026

EN VIVO

"Rincón nativo"

Un ballet mercedino ganó en Córdoba con cuadros bien locales

La academia presentó en un certamen del que participaron más de 30 grupos coregrafías con danzas cuyanas referidas al ferrocarril, al Hogar Escuela y al festival de la Calle Angosta. 

Por redacción
| Hace 20 horas

El homenaje que la academia Rincón nativo le hizo a su ciudad, Villa Mercedes, rindió sus frutos en una muy exigente competencia que se realizó en Vicuña Mackenna y que terminó por consagrar a la agrupación como la más ganadora del certamen.

 

 

Para llevar a la localidad cordobesa un cuadro que estuviera a la altura de la historia del tradicional ballet –que tiene más de 30 años de trayectoria-, los integrantes llevaron obras pensadas para homenajear al ferrocarril villamercedino, al Hogar Escuela y al Festival Nacional de la Calle Angosta, todos íconos de la ciudad.

 

 

Producto de ese trabajo, “Rincón nativo” trajo a la provincia los premios mayores de una compentencia que duró 28 horas en las que ballets de todo el país mostraron sus coreografías. En total, hubo más de 30 grupos de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

 

 

Los villamercedinos trajeron premios en todas las categorías, con la presencia de las danzas cuyanas en todas sus presentaciones.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo