Un ballet mercedino ganó en Córdoba con cuadros bien locales

El homenaje que la academia Rincón nativo le hizo a su ciudad, Villa Mercedes, rindió sus frutos en una muy exigente competencia que se realizó en Vicuña Mackenna y que terminó por consagrar a la agrupación como la más ganadora del certamen.

Para llevar a la localidad cordobesa un cuadro que estuviera a la altura de la historia del tradicional ballet –que tiene más de 30 años de trayectoria-, los integrantes llevaron obras pensadas para homenajear al ferrocarril villamercedino, al Hogar Escuela y al Festival Nacional de la Calle Angosta, todos íconos de la ciudad.

Producto de ese trabajo, “Rincón nativo” trajo a la provincia los premios mayores de una compentencia que duró 28 horas en las que ballets de todo el país mostraron sus coreografías. En total, hubo más de 30 grupos de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.

Los villamercedinos trajeron premios en todas las categorías, con la presencia de las danzas cuyanas en todas sus presentaciones.