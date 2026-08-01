Dysphorika prepara una noche inolvidable para la escena metalera en San Luis

La banda, radicada en la Costa Comechingones, viene de presentaciones de primer nivel en Buenos Aires, junto a artistas destacados del género. Foto: gentileza.

El metal regional se alista para vivir una noche inolvidable en San Luis. El próximo 21 de agosto, Roma Multiespacio será el escenario de una fecha histórica encabezada por el 30° aniversario de A.N.I.M.A.L., fiesta pesada que contará con la apertura de Dysphorika.

El grupo integrado por Sergio "Checho" Drokum en voz, Diego Oppedisano en batería, Germán Cruz en guitarra y Víctor Quinteros en bajo, llega tras un recorrido ascendente que incluyó actuaciones junto a referentes como O’Connor, Lethal y su participación en el Cierre del Festival Nunca Más en Buenos Aires.

Dysphorika, más que banda, una familia. Foto: gentileza.

Para el grupo, compartir escenario con una referencia ineludible del heavy metal latinoamericano representa un hito fundamental en su trayectoria. "A.N.I.M.A.L. para nosotros es una banda de culto. Creemos y consideramos que fue el grupo que hizo el cambio a lo Piazzolla, pero en el heavy metal. Le hizo muy bien al género porque estaba medio estancado y los chicos le dieron una vuelta de rosca importante", destacó Diego Oppedisano sobre el significado de este reencuentro con el público puntano.

En ese sentido, anticipó la propuesta para la fecha: "Nos estamos preparando y ensayando duro. Tenemos un show bastante picante, con temas muy potentes. Sacamos las baladas, no va a haber baladas; vamos a meter todo para que el pogo sea efectivo durante toda la noche".

La banda promete un encuentro inolvidable. Foto: gentileza.

Más allá del despliegue sonoro y la búsqueda compositiva que transita matices del thrash, el nu metal y el hard rock, la banda mantiene un compromiso explícito con la realidad social y cotidiana.

Sus composiciones reflejan desde vivencias locales hasta problemáticas de alcance general. "Estas letras, como las de Hermética o las de Iorio, las escuchás hoy y las vas a reproducir dentro de 40 años y te vas a ver en el mismo lugar. Creo que es función del artista reflejar el sentimiento y las pasiones del pueblo. Dysphorika busca involucrarse: en nuestro segundo disco hay temas que te hablan de la situación económica, del día a día del ciudadano de a pie y de la sociedad en general", reflexionó el baterista.

La cita en Roma Multiespacio abrirá sus puertas a las 20:00. Las entradas anticipadas se pueden coordinar y adquirir directamente a través del contacto de Diego Oppedisano al 2656-401692.