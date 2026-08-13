Tilisarao tiene todo listo para el tradicional desfile sanmartiniano y el Día del Niño

Tilisarao vivirá jornadas de intensa actividad comunitaria y emotivos festejos. Este viernes 14 de agosto, a las 14:30 en la Plaza San Martín, se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La actividad, organizada por la Municipalidad que encabeza el intendente Juan Manuel Olguín, reunirá a unas 50 instituciones y se aguarda la asistencia de entre tres mil y cuatro mil vecinos de la región.

El desfile es un hito fundamental dentro del calendario local, respaldado por ordenanza municipal. La jornada contará con la participación activa de escuelas, agrupaciones gauchas, academias de arte y fuerzas de seguridad como la Policía provincial, la Gendarmería Nacional y una guarnición del Ejército Argentino, que desplegará armamento y maquinarias para el público presente.

La promoción oficial del desfile. Foto: gentileza.

En diálogo con El Diario de la República, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tilisarao, Fabio Ochoa, destacó la trascendencia de la convocatoria para la comunidad. "El desfile del 17 de agosto es tradicional, está establecido por ordenanza. La Municipalidad organiza dos eventos patrios: la promesa a la Bandera y el acto por el aniversario del General San Martín, que es el que nos convoca este viernes. Más de 50 instituciones, escuelas, agrupaciones gauchas, academias de arte y distintas entidades participan activamente", señaló el funcionario.

Ochoa agregó además detalles sobre el acompañamiento institucional y el clima que se prevé para la jornada: "Contaremos con la presencia de la guarnición del Ejército, Gendarmería y la Policía provincial. El Ejército viene con armamento y maquinarias, y habrá autoridades invitadas al palco. Esperamos una muy buena jornada; año tras año se celebra y conmemora esta fecha clave, por lo que esperamos que no sea la excepción y que el clima acompañe. Estamos muy expectantes".

Un domingo pensado para los más chicos

Los festejos en la localidad continuarán el domingo 16 de agosto con la celebración del Día del Niño, un evento masivo organizado por el Ejecutivo municipal diseñado para compartir en familia. La cita tendrá lugar frente al Edificio Municipal en el horario de 15:00 a 18:00.

Todo lo que tenés que saber del festejo del Día del Niño. Foto: gentileza.

Para esta jornada, la Comuna dispondrá un parque de diversiones, peloteros, camas elásticas, atriles de pintura, maquillaje artístico, shows de magia, sorpresitas y diversas atracciones pensadas para el disfrute de las infancias. Desde la organización invitaron a todos los vecinos y familias de zonas aledañas a acercarse con reposeras y mate para compartir una tarde de recreación y entretenimiento.