Organizan una peña a beneficio para que Tobías Gómez llegue a los “Panamericanos Virtus”

Con 17 años, Tobías Gómez ya hizo historia. Es tricampeón nacional de atletismo adaptado y se convirtió en el primer argentino seleccionado para disputar los Juegos Panamericanos Virtus 2026 en su categoría. La competencia se realizará del 21 al 27 de noviembre en Zinacantepec, México y ahora necesita el acompañamiento de todos para poder viajar.

El chico, quien tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue convocado por la Selección Argentina para representar al país en esta cita internacional. Para costear los gastos de traslado y estadía necesita recaudar 3800 dólares, un monto que su familia no puede cubrir de forma individual.

Por eso, junto al Colegio Santa María de San Luis, impulsan una campaña solidaria para recibir donaciones, patrocinios y váuchers destinados a rifas.

La primera gran actividad será una peña a beneficio bajo la consigna "¡Ayudemos a Tobías a llegar a México!". Se realizará el domingo 13 de septiembre desde las 13:00 en el Salón del Club Yapeyú, en la esquina de Ministro Berrondo y Yapeyú.

La tarde estará a pura música cuyana. Actuarán La Cautana, Decires Cuyanos y otros artistas invitados. La animación estará a cargo de Fabricio Del Veliz. También habrá servicio de cantina, sorteos y regalos. Con el número de la entrada cada persona participa automáticamente de los sorteos.

El valor de la entrada es de $5.000 y se pueden conseguir comunicándose al WhatsApp 2664 676321, donde también reciben consultas sobre donaciones y auspicios.

"Cada entrada nos acerca un poquito más a México", expresaron desde la organización. El objetivo es claro: que Tobías pueda vestir la celeste y blanca y dejar bien alto el nombre de San Luis en México.