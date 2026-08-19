Los corazones arrancados por Abril en agosto

Preocupada por mencionar bien el gentilicio de los habitantes de San Luis en una historia de Instagram, Abril Olivera consulta sobre el final de la charla con El Diario de la República el modo correcto de mencionarlo. Su intención es invitar a los puntanos a su primer show en la provincia, el jueves 20 de agosto en Comuna. Lo resolvió bien: "San Luis: elijan temas", escribió en el posteo.

La cantante y compositora presentará sus dos discos en una noche que la tiene muy entusiasmada “y algo asustada”, según dijo mientras armaba las valijas para emprender el viaje desde Buenos Aires. Además, prometió tocar “Vaga”, su canción más reciente, una revalorización a dormir hasta tarde.

“Siempre me costó mucho la mañana, toda mi vida la padecí, desde que iba a la escuela”, reconoció la corista de “N AFTA”, que de modo paralelo tiene una ascendente carrera solista. La canción también menciona su impuntualidad, una condición que no la tiene orgullosa en absoluto.

De todos modos, Abril prometió ser puntual en su show, previsto para las 21:30 en modo bar y acompañada por Martín Allende, el productor de los dos discos y la persona que más conoce su música. “Me parece que una buena carta de presentación es cantar los temas que quiera escuchar la gente, por eso el concierto va a ser un poco a la carta”.

La venta de entradas se sostiene a buen ritmo aunque la cantante no medirá su primera vez en San Luis de acuerdo a la cantidad de gente que vaya a escucharla, sino al interés del público en conocer su obra solista. Es probable que muchos de los que asistan esta noche sean seguidores de “Nafta”, uno de los grupos más originales de la música nacional que tiene en sus filas al puntano Rafael Villazón. "Es un grande de verdad", lo describió.

La gira que trae por Cuyo (también será la primera vez de Abril en San Juan y Mendoza) es parte de un tour que la intérprete organizó por todo el país y que posibilitó que comenzara el año en el sur del país y ya recorriera Rosario y Córdoba como apertura de los shows de Emanuel Horvellieur. En septiembre estará en esos lugares pero con su plan solista.