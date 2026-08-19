San Luis: alertan por un poste con "cables que echan chispas" en el barrio El Faro 2

Un severo riesgo eléctrico genera preocupación en el barrio El Faro 2. De acuerdo con el testimonio transmitido por un lector a El Diario de la República, durante la mañana de este miércoles se registró el robo de varios metros de cable pertenecientes al alumbrado público de la zona, una situación que no solo dejó a oscuras el sector, sino que desencadenó una falla latente en un poste de la vía pública.

La principal indignación de los vecinos radica en la falta de respuestas operativas ante una eventualidad de alta peligrosidad. Según expuso el frentista afectado, la estructura presenta desprendimiento de chispas constante.

Al comunicarse con la empresa distribuidora de energía para solicitar una cuadrilla de emergencia, el reclamo fue desestimado por no contar con el Número de Identificación de Suministro (NIS), indicándoles que la atención del problema correspondía a la Municipalidad.

Hasta el momento, la falta de intervención conjunta mantiene en estado de alerta a los habitantes de El Faro 2. Quienes transitan diariamente por el lugar exigen una rápida restitución del cableado sustraído y la neutralización inmediata del riesgo eléctrico para evitar accidentes en la vía pública.