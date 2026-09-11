La jueza que sobreseyó a la exministra de Vivienda fue nombrada por Poggi en 2025

La jueza que sobreseyó a la exministra de Vivienda Cecilia Lucero fue nombrada por Claudio Poggi en mayo de 2025. El dato pone un nombre político detrás de la designación de quien firmó la resolución judicial. El sobreseimiento lleva la firma de la magistrada; su llegada al cargo, la del actual gobernador.

Ese antecedente merece un lugar en la lectura del caso. Sobre todo cuando la discusión pública se concentra en quién obtuvo el sobreseimiento y deja fuera de cuadro a quien lo resolvió. Lucero es una parte de la noticia. La trayectoria de la jueza y la decisión de Poggi de nombrarla completan una escena que no termina en el expediente.

No hace falta atribuir una orden del Ejecutivo para señalar esa relación institucional. Haber sido nombrada por un gobernador no convierte cada fallo en una decisión de ese gobernador. Pero tampoco vuelve irrelevante el nombramiento. La independencia se evalúa en el ejercicio del cargo, y conocer cómo llegó cada magistrado a ocuparlo es parte del escrutinio público.

La jueza suma, además, un episodio reciente que añade interés a su actuación. Recibió un tirón de orejas del Tribunal de Alzada, relacionado con un cuestionamiento por “celo persecutorio”.





La magistrada que resolvió desvincular de una causa a la exministra también quedó bajo la mirada de la instancia superior por su actuación en otro episodio. Son decisiones que deben examinarse por sus propios fundamentos, pero que integran el recorrido de una misma jueza.

En los pasillos de Tribunales, los comentarios recogidos la describen como “nerviosa” y “preocupada” tras el llamado de atención. Las versiones sobre su ánimo pertenecen al terreno de los comentarios. El interés periodístico está en los actos: quién la nombró, qué resolvió y qué le cuestionó la alzada.

Poggi la nombró en mayo de 2025. Ella sobreseyó a la exministra de Vivienda en junio de este año. Y, según la información disponible, recibió recientemente una tirada de orejas del tribunal revisor. Cada hecho requiere su contexto, pero ninguno merece quedar fuera de la foto. En esta historia, mirar solamente a Banó es dejar sin leer la firma del nombramiento.