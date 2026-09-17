Las salas de la provincia reciben la primavera con películas para los más chicos

Una cartelera mayormente dedicada al público infantil presentan Cinemacenter y Cines Fénix de Villa Mercedes para una semana que se prepara para la primavera. En las salas puntanas, tres de los cinco estrenos están dedicados a los más chicos y en las mercedinas siguen películas infantiles como las más vistas, como "Coyote vs ACME" y "Tadeo, el explorador".

Sin embargo, el estreno común de esta semana es la nueva versión de “Resident evil” que se llama “Noche cero” y que como su nombre lo indica tiene la intención de reinventar la franquicia basada en el famoso videojuego.

En San Luis se sumará como novedad una función diaria de “Oasis don´t look back in anger”, el documental del grupo inglés que la semana pasada se estrenó en varias provincias y Cinemacenter programó, ante el éxito.

El resto de los estrenos, también en las salas del shopping puntano, son producciones dedicadas a los menores. En el listado está “Once piece: la película”, basado en el animé que reúne fanáticos en todo el mundo; “El árbol mágico”, sobre un cuento infantil y “Panda plan 2”, con Jackie Chan.