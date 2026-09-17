La violencia en el fútbol mercedino no encuentra soluciones

El fútbol villamercedino vivió otra jornada de violencia y descontrol el miércoles a la noche en el partido que Alianza Futbolística Mercedes disputaba contra San Martín en la cancha de Colegiales. Corridas, palazos, piedras al aire y enfrentamientos entre las hinchadas y la Policía tiñieron el encuentro.

Lo más llamativo es que la concurrencia del partido fue solo de un puñado de simpatizantes de amnbos bandos que no pudieron ser controlados por las autoridades. Una facción bajó de la platea con palos y otros elementos contundentes y se dirigió adonde estaba la otra parcialidad. Todo, con el partido en disputa.

Tras cumplir el objetivo de sacar a los otros hinchas del estadio, los agresores siguieron con el enfrentamiento en la calle San Luis, que pasa por frente de la cancha de Colegiales, con la Policía y sus patrulleros para mediar en la disputa.

Allí volaron las piedras, los insultos y los heridos. Si bien no hay información oficial, las fuentes aseguraron que una pelea de esa magnitud debió dejar lastimados y agredidos.

La pelea y la suspensión del encuentro se dio apenas unas semanas después de que la Liga Villamercedina de Fútbol decidiera suspeder momentáneamente el desarrollo de la competencia a mitad del mes pasado. Fue justamente por una agresión que sufrió un dirigente del club San Martín, Néstor Becerra.

Entre la cúpula de los clubes mercedinos encuentran un culpable a la escalada de violencia: el Gobierno Provincial, que no hace caso, ni en el Ministerio de Seguridad ni en la Secretaría de Deportes, al pedido para que vuelva la Policía a las canchas. "Desde asumió el nuevo gobierno, sacaron a los oficiales de los estadios y dijeron que no se podía jugar con seguridad privada. Y un día llegó la violencia fuerte en las canchas”, dijo un dirigente.