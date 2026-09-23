¿En qué consiste concretamente el programa "50 festivales"?

Las pompas y los platillos con que el Gobierno Provincial presentó “Los 50 festivales” es parte de una política que repite una y otra vez y que consiste en tomar como propios los méritos ajenos. Según expresaron los organizadores, la razón central del acto que se desarrolló en la semana fue el lanzamiento de la temporada turística en la provincia.

Apresurada y acorde al ahogamiento económico que vive el sector turístico, la iniciativa contó con la presencia obligada de todos los intendentes y funcionarios del Ministerio de Turismo y Cultura, artífice inicial y mejor ejemplo de la consigna gubernamental de apropiarse de lo ajeno. Aunque la sensación estuvo presente en casi todo el acto, fue extraño el modo en que tanto Claudio Poggi como el ministro Juan Álvarez Pinto omitieron mencionar directamente el pésimo resultado de las temporadas turísticas anteriores.

En el extenso discurso del gobernador esa situación estuvo solapada: “Ya no son más vacaciones de dos semanas, son escapadas. Son tres días, tres y medio, es el promedio de la temporada pasada”, justificó Poggi una baja injustificable.

Una de las razones centrales a las magras recaudaciones pudo haber sido la falta de ideas, que, por lo se ve, se repetirá en el verano que viene. El gobernador dijo que la provincia hará publicidad en medios nacionales y regionales y que centrará su atención en las redes sociales, exactamente lo mismo que se hizo hasta ahora.

Pero la postura más evidente a la escasez de propuesta es que toda la estrategia –de alguna manera hay que llamarlo- oficial para el verano son los llamados “50 festivales”, que no es más ni menos que un rejunte de todos los festivales que se hacen históricamente a lo largo y a lo ancho de la provincia durante el verano.

Por ejemplo, en noviembre se realizará la edición 21 de la fiesta del Inmigrante y la 48 de la fiesta de la tradición en Buena Esperanza; o sea que cuando empezó la fiesta, al actual ministro le faltaban ocho años para nacer. El festival de la madre sanluiseña se realiza hace 14 años en Anchorena y Luján celebra el de la Naranja hace 51, 11 menos de los que tiene Poggi.

Como si fuera poco, el Gobierno incluye entre los festivales el encendido del arbolito navideño en Juana Koslay y los aniversarios de las fundaciones de varios pueblos.

Festivales más icónicos como el de la Calle Angosta, el del Melón, el del Caldén y el del Sol, en Merlo, también están englobados en el programa con el único factor común de que se desarrollan en la provincia, intentarán enfilarlos detrás de una estética gráfica similar y posiblemente aparecerá “Choco”, la mascota creada en el Gobierno que es mostrada como otras de las brillantes ideas de la temporada.