"Los vengadores: Endgame" agregan seis minutos a su historia insuperable

Con algunas escenas adicionadas, “Los vengadores: Endgame” es un reestreno que tanto Cinemacenter como Cines Fénix de Villa Mercedes programaron para el primer fin de semana de primavera, que es el último de septiembre. La película que Marvel estrenó en 2019 tiene unos seis minutos más que los fanáticos disfrutarán en toda su extensión.

“Los vengadores: Endgame” es la segunda película más taquillera de la historia y está considerada como la producción que modificó para siempre las secuelas de Marvel. Además, la llegada de la nueva versión es el anticipo de “Los vengadores: Doomsday”, que está programada para diciembre de este año y que promete reunir a todos los héroes del universo cinematográfico.

Otro de los estrenos que arribará a las salas puntanas y villamercedinas es “El corazón de la bestia”, la nueva película de Brad Pitt en la que interpreta a un veterano de las fuerzas especiales norteamericanas que sobrevive a un accidente aéreo en Alaska acompañado por su perro.

La tercera de las producciones que llegará esta semana es “La isla olvidada”, una animación de Dreamworks que cuenta la vida de dos amigas que quedan atrapadas en una isla de Filipinas, donde se encontrarán con un mounstro que roba recuerdos.