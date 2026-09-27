Luis Giraudo marca distancia de Frontera y se reserva su juego

A Luis Giraudo todavía no habría que anotarlo en el equipo del intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera. Esa es la lectura política que deja la negativa del Movimiento Multisectorial Provincial a tener acuerdos electorales con otros espacios. Frente a las versiones de un entendimiento y un vídeo en el que se lo vio con el ahijado de Frontera, Nicolás González Ferro, la señal parece clara: nadie debería dar por cerrado lo que el sector no reconoce como propio.

Para Giraudo, quedar ubicado bajo el paraguas de Frontera tendría un costo: reduciría su margen para construir una alternativa y lo pondría a discutir qué lugar ocupar dentro de un proyecto ajeno. Marcar distancia permite mantener otra posición, la de un dirigente que pretende conservar capacidad de decisión.

En esa clave también encaja la referencia a la aparición de placas de “Luis Giraudo intendente” que acompaña al material difundido. Si esa promoción expresa una estrategia de su sector, la apuesta sería instalarlo con destino propio. Una candidatura efectiva es otra discusión; poner el nombre en circulación ya serviría para disputar protagonismo.

Eso no significa que cualquier entendimiento futuro esté descartado. En política, reivindicar autonomía también puede ser una manera de mejorar las condiciones de una negociación. El espacio que preside Laureano Landaburu niega compromisos actuales, pero deja las próximas decisiones para su oportunidad.

El movimiento puede leerse, entonces, como un freno a quienes daban por resuelto el mapa. Giraudo conserva abierta la posibilidad de jugar por su cuenta y evita aparecer, al menos por ahora, como una incorporación al esquema de Frontera.

La distancia puede durar o convertirse después en un acuerdo. Pero la señal de este momento sería otra: si Frontera quiere contar con Giraudo, primero habrá que discutir en qué condiciones.