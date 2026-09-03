“Destinan, en plena emergencia, $3.604 millones a la reforma constitucional”

La diputada provincial Silvia Sosa Araujo (PJ-Pueyrredón) fue muy crítica durante el tratamiento de la ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de San Luis, aprobada con 30 votos a favor y 13 en contra.

En su exposición, la legisladora puso en duda los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo y aseguró que no existe la necesidad invocada por el oficialismo. "Si nosotros vamos a esta declaración de necesidad no sabemos dónde está la necesidad a la que hace referencia. La reforma dice en los fundamentos que nace de una profunda necesidad de dotar de mayor institucionalidad a la provincia de San Luis. ¿Dónde se dota de mayor institucionalidad cuando no se ha invitado a ninguna de las instituciones? Fue un proyecto tratado con los senadores, con algunos diputados", sostuvo.

Enorme gasto en medio de ‘la emergencia’

Sosa Araujo contrastó el procedimiento actual con el de la reforma de 1987 y recordó que en aquel entonces desfilaron por la Cámara más de cuarenta instituciones entre universidades, iglesias y partidos políticos. En ese marco, afirmó que al radicalismo no se lo invitó a debatir porque forma parte del bloque oficialista y debe votar el proyecto tal cual fue presentado.

El segundo eje de su intervención estuvo centrado en el costo de la reforma en un contexto de crisis. La diputada recordó que desde la asunción de Claudio Poggi rige en la provincia una ley de emergencia y que no hay políticas públicas claras. Señaló que San Luis tiene un 30,1 por ciento de pobreza y que cerraron más de 344 fábricas.

Según detalló, el presupuesto ingresado el 31 de agosto a la Legislatura contempla 200 millones de pesos como gastos de capital para la convención constituyente, a los que se suman 3.604 millones de pesos previstos para la organización del proceso. La cifra es superior a los 2.600 millones que se habían presupuestado el año pasado, porque en 2026 los 52 convencionales constituyentes serán elegidos en la misma boleta de las elecciones generales.

Para la legisladora, el gasto no se justifica. "¿Dónde está la necesidad? Estamos hablando de lo que cuesta esta reforma electoral que lo único que hace y el único objetivo final es la prohibición de ir más allá de dos periodos. Lo dijo el oficialismo. Es lo único", afirmó.

Sugestiva cláusula

El punto más polémico de su discurso fue la denuncia de la cláusula transitoria que establece la prórroga excepcional de los mandatos de los diputados y senadores provinciales electos en los comicios de 2025. De acuerdo al texto aprobado, esos legisladores, cuyos mandatos deberían vencer en 2029 según la Constitución actual, permanecerán en sus bancas hasta 2031.

"Otro de los puntos de los que no se habló es la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La cláusula transitoria dispone la prórroga excepcional de los mandatos hasta 2031. La gente no nos votó para eso", dijo Sosa Araujo. Y agregó: "¿Por qué no se dictó una cláusula transitoria que decía que iba a haber una elección excepcional para elegir diputados por dos años? Este atornillamiento de que se habla. ¿Nos vamos a quedar realmente dos años más a lo que el pueblo nos eligió?".

Sobre el cierre, la diputada dejó una definición política que resume su postura: "Vamos en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo nos eligió por un período que determina la Constitución. Y tenemos que cumplir la voluntad del pueblo. En democracia nadie debería ser el dueño del poder, los cargos son responsabilidades temporales que el pueblo nos confía durante un periodo determinado"