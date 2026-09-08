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Santa Rosa del Conlara

"Juegan con la salud": apuntan abandono de PAMI a una adulta mayor

Tras sufrir un ACV y una recaída, su familia reclama por médicos, kinesiología y una silla de ruedas sin respuestas oficiales.

Por redacción
| 08 de septiembre de 2026
PAMI en el centro de la polémica por el descuido hacia los adultos mayores. Foto: internet.

La indignación y el cansancio llevaron a Florencia Escudero, vecina de Santa Rosa del Conlara, a realizar un duro descargo en las redes sociales para visibilizar la dramática situación que atraviesa su abuela.

 

 

La mujer sufrió un fuerte ACV hace ocho meses que le provocó hemiplejia (parálisis de un lado del cuerpo) y, tras una reciente recaída, su familia asegura que se encuentra completamente desamparada por parte de PAMI.

 

 

En su publicación, Florencia detalló que su madre lleva meses recorriendo la delegación de PAMI en Merlo sin obtener soluciones concretas.

 

 

Según explicó, la respuesta institucional se reduce a un constante pase de responsabilidades: "En Merlo nos dicen que ellos no pueden hacer nada porque quienes se tienen que hacer cargo son de la oficina de Buenos Aires".

 

 

El reclamo incluye la exigencia urgente de atención médica domiciliaria, enfermeros, kinesiólogos y la tan postergada silla de ruedas.

 

 

A esto se suma el vínculo con la empresa prestadora San Patricio, derivada por la obra social, a la cual intentaron contactar por llamadas, correos y reclamos formales sin éxito alguno. La falta de respuestas no solo afecta a su abuela, sino que, según indicó, también perjudica a profesionales locales que trabajaron durante meses sin percibir sus honorarios.

 

 

"¿Cómo puede ser que jueguen de esta manera con la salud y la vida de nuestros abuelos?", cuestionó con firmeza la joven en su mensaje, remarcando que la salud no puede quedar a merced de la burocracia. "No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho", concluyó.

 

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