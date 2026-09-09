Tras una gripe que le duró nueve días, Acru ya está listo para emprender el segundo fin de semana de su gira que lo traerá a Cuyo. El viernes 11 de septiembre tocará en San Luis, una confirmación que lo tiene muy contento porque “cada vez que fui la gente me demostró su cariño”.

Será la cuarta vez de Agustín Cruz llegue a la provincia y de todas las visitas tiene un recuerdo particular aunque en la última llegada una invitación a pintar unos chapones fue lo primero que se le vino a la memoria en la charla que mantuvo en exclusiva con El Diario de la República.

El show de Acru será el viernes 11 de septiembre a las 21 en Comuna, en una noche que tendrá también la intervención de “El 207” y Spurgin, dos raperos locales que mostrarán sus rimas.

La canción más reciente que subió Cruz a sus plataformas es “Ciudades”, un tema que compartió con Dandara y que habla de las constantes giras que emprende por su profesión. “Es el estilo de vida que elegí y me encanta seguir el camino del arte, en el medio conocemos vínculos, relaciones que entienden la travesía y, si la comparten, mejor”, dijo el cantante.

Acru afirmó que para él es “una bendición” poder hacer lo que le gusta aunque “a veces pataleo, como todo trabajador”. Sin embargo, “el gusto de hacer música y que la gente lo reciba no tiene comparación con nada”.

También en “Ciudades”, el cantante dejó entrever en la repetición de un verso de “Yendo la cama al living” –el clásico de Charly García- su admiración por el compositor. “No digo nada nuevo si digo que es una leyenda, un referente que conocí gracias a mi papá y al que considero el máximo exponente de la música argentina”.

Al estar en la primera etapa de una extensa gira que terminará en noviembre, Acru aseguró que tiene todas las energías posibles. “Planifiqué las fechas con mucho amor porque tengo ganas de presentar mis canciones y conectar la expresión lo mejor que se pueda. Quiero que la gente que va a mis recitales encuentre lo que fue a buscar, nosotros vamos a dar lo mejor”.

A juzgar por la respuesta que hasta ahora tuvo, el objetivo del cantante está cumplido. “En todo el país –contó- la gente grita, poguea. Trato de dar siempre lo mejor, esté donde esté, pero cuanto más lejos estoy de casa, cuando tengo que agarrar la ruta y salir con mis canciones, más cosquilla me agarra”.

El año pasado, Acru editó “Yamael, la ambición”, un disco que –acorde a su nombre- fue muy ambicioso por su producción y por los objetivos que el autor se propuso. En el álbum participan Ysy A, Doly Flackko, Neo Pistea, Malandro y Duki, “todas leyendas del trap que entendieron la discursiva”.

El compositor quedó muy conforme con el resultado del álbum y con la respuesta del público, a tal punto que aseguró que de momento no se le ocurre otro artista con el que quiera compartir un tema. “Ya trabajé con todos los que quería trabajar”.